СБУ установила 10 «вагнеровцев», вероятно убивших журналистов в Африке — Деловая столица

Служба безопасности Украины озвучила имена 10 наемников ЧВК «Вагнер», вероятно причастных к убийству российских журналистов, расследовавших их деятельность в Центральноафриканской республике

Об этом сообщила пресс-службы СБУ, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина, что журналистов убили «какие-то местные группировки», передает «ДС».

По данным СБУ, наемники ЧВК «Вагнера» были направлены в ЦАР руководством Главного управления генштаба вооруженных сил РФ еще в начале 2018 года.

«Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с все тем же «поваром», а по совместительству российским бизнесменом Евгением Пригожиным — ООО «М-Финанс». При этом доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Пригожина», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, «служба безопасности ООО «М-Финанс» в ЦАР инструктирует подготовку членов местных военизированных формирований и обеспечивает тайный вывоз алмазов в Россию.

СБУ установила 37 граждан РФ, которых руководство военной разведки РФ привлекало на ротационной основе к выполнению служебных задач в ЦАР в составе «М-Финанс».

Среди них идентифицировали личности 10 наемников, которые были в ЦАР в день убийства российских журналистов.

«Большинство из этих лиц участвовали в террористической деятельности на Востоке Украины и в Сирии, за что были награждены государственными наградами РФ», — говорится в сообщении.

Речь идет о:

Заличеве А.Б., 04.11.1984., г. Санкт-Петербург, личный номер М-0197,

Грузденка Р.В., 27.12.1976., г. Санкт-Петербург, М-3207;

Юдова С.М., 28.11.1968., г. Санкт-Петербург, М-5662;

Фарафонова А.Е., 25.10.1975., г. Санкт-Петербург, М-5654;

Киракосяна А.А., 14.05.1976., г. Санкт-Петербург, М-0613;

Сотова А.А., 02.06.1976., г. Санкт-Петербург, М-5661;

Бубнова А., 08.12.1971., г. Санкт-Петербург, М-5655

Вильдяева В.В., 15.08.1977., г. Улан-Удэ, М-1000;

Минибаева И.Р., 07.08.1988, Белгородская область, М-1005;

Завадского С.Ю., 08.11.1975, республика Башкортостан, М-1313.

«После получения спецслужбами РФ информации о выезде российских журналистов в ЦАР, руководитель «службы безопасности ООО «М-Финанс» Захаров В.М. получил категорический приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что их материалы могут стать «ключом» для установления и задержания конкретных исполнителей убийства журналистов «в ближайшее время».

Как сообщала «ДС», в июле в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК «Вагнер»

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