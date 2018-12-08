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СБУ разоблачила организацию пропагандистов «русского мира» (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Политика 08 Дек 2018
СБУ разоблачила организацию пропагандистов «русского мира» (ФОТО). Новости политики — Деловая столица
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Служба безопасности Украины разоблачила общественную организацию, которая занималась пропагандой под руководством спецслужб России

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что нарушители занимались пропагандой идей так называемого «русского мира» и проводили антиукраинскую деятельность.

Преступники производили и распространяли материалы, направленные на нарушение территориальной целостности Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили печатную продукцию, оргтехнику и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность. Следователи отрыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Источник

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