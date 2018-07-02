СБУ предотвратила попытку Кремля устроить «крымскотатарскую» провокацию в Киеве

Служба безопасности Украины совместно с полицией предотвратила заказную акцию России по срыву презентации первого крымскотатарского фильма-сказки «Хидир-деде» в Киеве

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, информирует «ДС».

В ведомстве отметили, что презентация фильма должна была состояться 1 июля в кинотеатре «Жовтень». «Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в Киеве около 100 человек и разделить их на три группы якобы «украинских националистов», — отметили в СБУ.

Так, первая группа наемников должна была провести в столице акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая — разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья — облить зеленкой инициаторов создания картины.

Организаторов провокации задержали во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них изъяли заранее подготовленные зеленку, плакаты, листовки провокационного содержания и инструкции иностранных кураторов.

В СБУ отмечают, что эта экстремистская провокационная акция была направлена на разжигание межнациональной розни. По данному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

В силовом ведомстве отметили, что организаторы этой акции причастны к осуществлению другой провокации возле посольства Венгрии 20 июня текущего года.

«В тот день те же самые фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирование антивенгерских лозунгов и уничтожение чучела премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — уточнили в СБУ.

Отмечается, что эта акция длилась не более 10 минут, а ее организаторы прибыли из другого города.

«Сотрудники СБУ смогли не только раскрыть это преступление, но и предупредить совершение следующего противоправного проявления, направленного на разжигание национальной вражды между украинцами и крымскими татарами», — сообщает спецслужба.

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