СБУ закрыла дело против сотрудников «Укринбанка», подозреваемых в сепаратизме — Деловая столица

Служба безопасности Украины закрыла дело о якобы причастности сотрудников «Укринбанка» к поддержке сепаратистских организаций еще в 2017 году за отсутствием состава преступления

Об этом сказано в официальном ответе компании «Укринком», которая является правопреемником выведенного с рынка «Укринбанка», на заявление заместителя директора Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрея Оленчика, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания опубликовала ответ вместе с копией соответствующего письма от СБУ. В письме на имя главы правления компании «Укринком» сказано, что уголовное производство №22014000000000473 от 07.10.2014 г. в части содействия деятельности террористической организации, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, закрыто.

«Дело, возбужденное СБУ, по которому через счета в Луганске и Свердловске будто бы прошли 4,5 млн грн., было закрыто еще в прошлом году за отсутствием состава преступления», — сказано в сообщении компании «Укринком» от имени ее владельца Владимира Клименко.

Чиновник Фонда гарантирования вкладов приводил это дело в качестве одного из аргументов, чтобы выразить сомнения в намерении компании «Укринкои» участвовать в восстановлении Донбасса после завершения войны с Россией как причине перерегистрации компании в Северодонецке.

Напомним, ранее вкладчики «Укринбанка» требовали от Верховного суда принять справедливое решение по делу о долгах ПАО «Оболонь» перед банком, возврат которых позволит выплатить им вклады.

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