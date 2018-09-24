«Ряд опасных инцидентов»: В ВМС рассказали о переходе кораблей в Азовское море

Переход кораблей ВМС ВС Украины «Донбасс» и «Корец» в Азовское море через Керченский пролив проходил в сложной обстановке, а силы страны-агрессора РФ допустили ряд опасных инцидентов

Об этом вечером сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, передает «ДС».

«В Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота «Приазовье» и пограничными сторожевыми кораблями РФ «Аметист» и «Дон». В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ», — заявили в ВМС.

При этом самолеты России «неоднократно совершали облет украинских кораблей, в том числе на предельно низких высотах».

Также силы страны-агрессора допустили ряд опасных инцидентов, сообщили в ВСУ.

«20 сентября около 17:00 разведывательный корабль РФ «Приазовье» совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (из временно оккупированной АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВСУ, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря», — сообщили в Военно-Морских Силах.

По данным командования ВМС, от Керченского пролива охрану кораблей «Донбасс» и «Корец» обеспечивают малые бронированные катера «Лубны» и «Кременчуг».

«Соответствующие силы и средства ВСУ, в т.ч. авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы», — заявили в ВМС.

Напомним, 17 сентября в правительстве сообщили, что на Азовском море до конца года должны создать военно-морскую базу ВМС ВСУ.

Украинское поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» проследовали из Одессы в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Суда вышли из военно-морской базы ВМС в Одессе 20 сентября.

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