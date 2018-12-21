»Рубль – худший»: в сети показали, как Украина поставила на место Россию — Обозреватель

Украинская гривня на прошлой неделе была признана самой крепкой валютой среди стран СНГ. Таким образом нацвалюта продемонстрировала рост, несмотря на действующее в 10 областях военное положение.

На этот факт обратил внимание блогер Денис Казанский в Twitter. По данным аналитиков Alpari, худшей валютой стал российский рубль.

«На прошлой неделе гривна — самая крепкая валюта среди стран СНГ. Несмотря на военное положение. Худший — российский рубль. Рад за подписчиков Шария, которые побежали покупать доллар по 32 у барыг месяц назад», — прокомментировал Казанский валютную «панику», которую разгоняли спекулянты после введения в Украины военного положения.

На прошлой неделе гривна — самая крепкая валюта среды стран СНГ. Несмотря на военное положение. Худший — российский рубль.

Рад за подписчиков Шария, которые побежали покупать доллар по 32 у барыг месяц назад pic.twitter.com/VPrFK2FhKc

— Денис Казанський (@den_kazansky) 21 декабря 2018 г.

В комментариях пользователи посмеялись над разгоном паники вокруг курса валют в Украине: «Шарий такой же украинский видеоблогер, как и церква Онуфрия», «И то рубль указан 67.11, а он вчера, т.е. 20 декабря 2018 уже хорошо выше 68 торговался, то есть он даже хуже, чем указано», «Интересно, как себя сейчас чувствуют те, кто купил баксы по 32 и мешок соли?», «Чем больше дуркует Россия, тем больше шансов у Украины стать страной-буфером между Западом и РФ и, стало быть, получить поддержку не только в вооружении, но и в экономике».

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в пятницу, 21 декабря, снизился на 9 копеек и установился на уровне 27,82 грн/$.





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