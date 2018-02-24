Рост «минималки» и пенсий, первые ростки 4G и новый курс доллара: что март подарит украинцам

До начала весны осталось меньше недели, и первый ее месяц обещает быть холодным, но довольно удачным для украинцев.

«Вести» традиционно собрали в одну статью самые важные изменения, которые ждут нас с марта.

Новый «макисмум» старой «минималки»

На днях вице-премьер-министр Павел Розенко подтвердил планы властей повысить украинцам минимальную заработную плату уже с марта. Огорчает лишь то, что сумма, названная чиновником, оказалась меньше озвученной ранее. Так, речь идет о повышении минималки с 3723 гривен до 4100 гривен. Хотя ранее сообщалось, что уже с 1 марта минимальная зарплата в Украине может вырасти до 5000 грн в месяц, а минимум почасовой оплаты – до 30,12 грн. Соответствующий законопроект №8024 в Раду внесла группа депутатов, предложив поменять нормы закона о бюджете на 2018 год.

Впрочем, даже 4100 грн украинцам светит лишь при условии, что Рада успеет утрясти все бюрократические заморочки, связанные с этим вопросом.

Но Розенко уже поспешил заверить, что благодаря существенному повышению поступлений в бюджет Пенсионного фонда, повышение заработной платы – «картина очень реалистичная».

Помимо украинской бюрократии еще одной палкой в колесо новой «минималки» может стать позиция главного внешнего кредитора Украины – МВФ.

В МВФ уже заявили, что властям Украины нельзя поддаваться соблазну увеличить украинцам зарплату. В фонде отметили, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.

Вот только народные избранники такому соблазну все же поддались: украинским депутатам повысили зарплаты на 35 тысяч уже в феврале этого года.

Кому повысят пенсии в Украине

Ну, это уже не секрет. Еще с начала этого года правительство громко трубило о необходимости повысить пенсии военным. Не последнюю роль в этом вопросе, видимо, сыграли и постоянные митинги и пикеты под Радой. Как результат – власти объявили, что военные пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года и повышены в среднем на 1,5 тысячи грн.

Сегодня на сайте Кабмина, наконец, появился полный текст постановления «О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц» от 21 февраля 2018 года № 103.

В частности, согласно части четвертой статьи 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» Кабинет Министров Украины постановляет перечислить пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» с 1 марта 2018 года. Исключением станут пенсии, назначенные в соответствии с Законом лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции) и полицейским.

При этом будет учитываться размер оклада по должности, воинскому (специальному) званию, процентная надбавка за выслугу лет по соответствующей или аналогичной должности и т.д.

Курс доллара в Украине в марте

Эксперты уверяют, что в марте нам стоит ждать очередного витка укрепления гривны.

До летнего периода при благоприятных факторах и текущей активности нерезидентов курс гривны может укрепиться даже до 26,5 грн/$ и ниже.

Впрочем, в начале месяца все же будет рост: из-за покупки доллара под репатриацию дивидендов и вливаний по НДС банкиры ожидают роста курса ко 2 марта до 27,15-27,20 грн/$.

«Думаю, что тем, кто ждет более точных прогнозов по валютному курсу на 2018 год, стоит подождать до второй половины марта 2018 года, тогда станут более ясными перспективы курсовой динамики. Сейчас же рынок живет новостями: пришли на рынок ОВГЗ нерезиденты — курс гривны укрепился, опубликовали синоптики прогнозы о морозном феврале — курс гривны ослаб и т.п. Рынок пока не живет фундаментальными факторами и над ним как «дамоклов меч» висит нерешенный вопрос с МВФ. И все же, пока не похоже, что до конца лета нас ждут какие-то титанические конъюнктурные сдвиги на валютном рынке.

То есть 27-28 грн/$ — это вполне возможный курсовой диапазон.

Конечно, если наши политики не полезут в споры с МВФ или не спровоцируют очередное вече на Майдане», – прогнозирует член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

А вот к концу года курс снова вернется на отметки 28-30 грн/$.

4G в Украине

Первые признаки 4G появятся в Украине уже в марте, но полноценно новая связь заработает не ранее 1 июля. Правда, в селах и райцентрах новинки не увидят.

Как рассказал «Вестям» эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич, первые зоны 4G появятся уже в марте. «

Это будут отдельные фрагменты, но до середины года появятся лишь пятна покрытия в городах-миллионниках. Дело в том, что операторы пока получили частоту 2600 МГц, которая дает небольшой радиус покрытия»,

— пояснил Химич.

А уже с июля заработает современная частота в 1800 МГц.

Новый глава НБУ

Верховная Рада планирует проголосовать за назначение нового главы Нацбанка 1 марта 2018 года.

Большая чистка на Андреевском спуске

Как рассказал «Вестям» и. о. директора КП «Киевблагоустройство» Андрей Андреев, владельцы МАФов возле Андреевской церкви обязаны до 1 марта убрать свои ларьки, иначе их снесет техника. По его словам, все МАФы незаконны, к тому же на них жалуется руководство и родительский комитет школы №25, расположенной рядом. Всех торговцев хотят переселить на Аллею художников за Андреевской церковью.

Глава Подольской РГА Валентин Мондриевский подтвердил «Вестям», что для Андреевского разрабатываются новые правила.

«Сейчас решаем, как упорядочить торговлю на спуске. Определим список товаров, которыми можно торговать. Все должно быть готово к началу марта»,

— пообещал Мондриевский.

Дополнительные поезда на мартовские праздники

В праздничные выходные в марте «Укрзализныця» назначила 9 дополнительных поездов. Планируется назначить еще несколько. Пока же речь идет о:

поезд № 224/223 Одесса — Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях.

будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. поезд № 258/257 Одесса — Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении — 8 и 11 марта.

будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении — 8 и 11 марта. поезд № 217/218 Киев — Ивано-Франковск — Рахов будет курсировать 7 и 10 марта до Западной Украины, а 8 и 11 марта — в обратном направлении.

будет курсировать 7 и 10 марта до Западной Украины, а 8 и 11 марта — в обратном направлении. поезд № 177 Киев — Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта.

осуществит рейсы 8 и 11 марта. поезд № 152/151 Киев — Херсон осуществит рейсы 8 марта.

осуществит рейсы 8 марта. поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта.

будет курсировать 7, 8 и 11 марта. поезд № 179 Днепр — Киев . Рейсы 8 и 11 марта.

. Рейсы 8 и 11 марта. поезд № 197/198 Киев — Ковель будет курсировать 7 и 11 марта.

Назначен также дополнительный рейс скоростного поезда № 787/788 Харьков — Константиновка на 7 и 8 марта.

Великий пост-2018

Весь март верующим украинцам придется блюсти пост. Правила соблюдения поста и меню на каждый день можно найти в нашем материале Что в какой день Великого поста-2018 можно есть. Инфографика.

Погода в Украине в марте – ждем морозы

Народный синоптик Леонид Горбань уже давно заявил, что март в Украине будет холодным и ранней весны в этом году ждать не стоит.

Более новый прогноз на днях дала синоптик Наталья Диденко. «В начале весны, 1-2 марта, мороз еще будет свирепствовать. И только с 3 марта немного пощадит и начнет ослабевать. Сбивать градуса. Однако это прогноз – ориентировочный, и все еще может быть», – отметила Диденко.

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