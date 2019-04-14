Ростислав Ищенко: В схватке с Германией Польша может повторить судьбу Украины — РИАП «АПРАЛ»

Невзирая на то, что в Польше понизили пенсионный возраст, политолог Ростислав Ищенко уверен, что польская экономика испытывает серьезные трудности и может повторить судьбу Украины.

Польские амбиции распространяются чрезвычайно далеко и позволяют им самонадеянно выступать с требованием репараций к Германии, что может вызывать лишь усмешку. Сделав ставку на заокеанского сюзерена и распинаясь в личной преданности США, они вполне могут повторить судьбу Украины.

Жизнь ничему не учит поляков, за всю свою многовековую историю, они многократно нарушали устоявшийся порядок добрососедства и несколько раз их территорию делили между собой соседние государства. Американцы, которым необходимо развалить, или хотя бы максимально ослабить Германию, которую они считают одним из основных конкурентов, используют территорию Польши для ведения подрывной деятельности в и так разнородном и колеблющемся составе ЕС.

Ищенко сообщает, что Германия начала переманивать на работу трудовых мигрантов, без которых экономике Польши может быть нанесен серьезный урон. После чего и сами поляки вынуждены будут покидать территорию своей страны.

«Сейчас другое время, и на вторжение никто не пойдет. Но рано или поздно Польша и любое другое государство окажется под протекторатом не США, а ближайших соседей»

— заявил Ищенко.

Тем не менее Польше можно выразить респект и уважение за то, что даже в таких сложных экономических условиях, там сумели изыскать средства и понизить пенсионный возраст своим гражданам. И теперь он сравнялся с российским, хотя продолжительность жизни там значительно выше чем у нас.

Стоит отметить, что данная публикация может не совпадать с вашими взглядами и убеждениями, поэтому мы предлагаем высказать свою точку зрения. Круг вопросов, затрагиваемых в материалах сайта, достаточно широк и нам будет весьма интересно узнать вашу позицию. Можно без всякого преувеличения сказать, что российская площадка для дискуссий – одна из самых значимых в мировом медиа – пространстве. Давайте не будем забывать о том, что слово (с которого всё и начиналось!), может больно ранить… Оставайтесь с нами и следите за свежими новостями.

Источник