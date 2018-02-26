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Россия продолжит отставать от среднемировых показателей – S&P

Мировая экономика26 Фев 2018
Россия продолжит отставать от среднемировых показателей – S&P
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  • Россия продолжит отставать от среднемировых показателей – S&P  Биржевой лидер

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