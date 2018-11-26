Россия «похоронила» свою валюту: из-за агрессии в Азове обвалился курс рубля — Обозреватель

Российский рубль в понедельник, 26 ноября, продемонстрировал обвал к доллару и евро. Ситуация спровоцирована российской агрессией в Керченском проливе — обстрелом и подальшим захватом украинских суден и моряков.

Как сообщает «Газета.ru», и доллар, и евро растут на открытии торгов по отношению к российской валюте. «Не поддерживает рубль даже дорожающая нефть. Индексы Мосбиржи и РТС также пошли вниз. Эксперты предупреждают, что торговые площадки будут находиться под давлением, а инвесторы ожидают эскалации конфликта», — сказано в материале.

Отмечается, что рубль начал дешеветь уже в первую минуту торгов и моментально пошел вниз — на 25 копеек к доллару и 36 копеек по отношению к евро. По данным на 10:00 по Киеву за доллар на бирже давали 66,48 руб, евро стоил — 75,54 руб.

Аналитики пояснили, что такое падение вызвано российской агрессией в Азовском море. По их мнению, ситуация станет испытанием для российской национальной валюты.

Отмечается, что основные фондовые индексы Мосбиржи также снижаются. За первый час торгов индекс МосБиржи ушел вниз более чем на 1,8% с закрытия пятницы и достиг отметки 2292,3 пункта. РТС упал ниже отметки в 1100 пунктов.

«Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на падение цен на нефть», — пояснил директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

По его словам, если жесткие санкции будут введены, а Банк России не вмешается в торги, то падение курса рубля может составить 10-15%.

Рублевые цены большинства основных котировок на Московской бирже снизились в пределах 1,8%. В лидерах падения компании топливно-энергетического комплекса, Сбербанк, «Алроса», «Полюс» и «РусАл».

«По мнению экспертов, эта ситуация может долго оказывать влияние на курс национальной валюты. В текущих условиях и отсутствии благоприятного прогноза можно предположить, что национальную валюту ждут непростые времена», — сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября на выходе из Керченского пролива Россия применила оружие против кораблей ВМС Украины. В итоге шесть человек получили ранения, а три украинских корабля были захвачены.

Из-за агрессии России в Азовском море украинцы устроили акции протеста возле зданий посольства России в Харькове, Львове и Одессе.

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