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Россия закрыла КПП «Каланчак» на выезд из оккупированного Крыма

Политика 08 Сен 2018
Россия закрыла КПП «Каланчак» на выезд из оккупированного Крыма
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Контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» работает только на выезд граждан из оккупированного Крыма, однако Россия препятствует проезду

Об этом идется в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на странице в Twitter, передает «ДС».

«Россия до сих пор не открыла КПП со стороны Крыма, только выпускают в случае крайней необходимости: отравление, обращение к украинским больниц за помощью. Прошло 3 человека. Это семья — муж после операции», — отметили в ведомстве.

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