Российские силовики ворвались на заседание «Крымской солидарности» (ФОТО)

В оккупированном Крыму на заседание «Крымской солидарности» ворвались российские силовики

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на официальную страницу организации в Facebook.

«Целью их визита, по их словам, стало вручение постановления координатору «Крымской солидарности» Диляверу Меметову, а также адвокату Лиле Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру», — говорится в сообщении.

В организации также подчеркнули, что приход сотрудников сопровождался видеофиксацией, несмотря на незаконность данного действия.

«На данный момент сотрудники силовых структур ожидают в коридоре заведения», — говорится в сообщении.

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