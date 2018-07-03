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«Росатом» занял 67% мирового рынка строительства АЭС

Мировая экономика 03 Июл 2018
«Росатом» занял 67% мирового рынка строительства АЭС
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  • «Росатом» занял 67% мирового рынка строительства АЭС  Вести Экономика

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