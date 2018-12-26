»Рахитичный СССР»: Лукашенко обвинили в продаже Беларуси — Обозреватель

В поглощении Российской Федерацией Беларуси виноват сам глава государства Александр Лукашенко. Именно его попытки возродить Советский Союз закончатся созданием так называемого «Союзного государства».

Об этом в своем блоге на espreso.tv рассказал украинский публицист и журналист Виталий Портников. По его словам, для Лукашенко в этом новом российском проекте места просто не останется.

«В 1994 году, когда Лукашенко только пришел к власти и взял курс на создание пресловутого союзного государства России и Беларуси, я написал статью «Советского Союза не будет», в которой предсказал крах попыток главного белорусского «антикоррупционера» ​​и интегратора возродить умершую империю. Статья, перепечатана белорусской прессой, тогда вызвала раздражение и у российских шовинистов, и в белорусских реваншистов. Но за 25 лет своего правления Александру Лукашенко придется убедиться в точности моего прогноза», – уверен Портников.

Он также считает, что если белорусский президент попытается сопротивляться уничтожению своего государства, Кремль будет готов лишить его финансирования. В то время, как именно с помощью этих денег Лукашенко пытался сохранить в рамках Беларуси современный и маленький Советский Союз.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

«И Москва была готова оплачивать этот отвратительный эксперимент в обмен на разговоры о братстве и собственное военное присутствие в Беларуси. Однако все зашло слишком далеко – и для Лукашенко, и для Путина. Экономическая ситуация России ухудшается с каждым днем ​​и у Кремля больше нет лишних денег даже для самого преданного союзника», – пишет публицист, подчеркивая: Лукашенко больше не нужен «брат», который не кормит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России. Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь «хотят поделить на области и впихнуть в Россию», и отличился жесткими заявлениями в сторону Путина.

Накануне Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 миллиарда долларов.





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