Растаможка «евроблях» в Украине: требования к владельцам авто ужесточат — Обозреватель

В Украине подготовили изменения во Временный порядок таможенного оформления транспортных средств. Теперь владельцев евроавто могут обязать подтверждать документально заявленную в декларации стоимость авто.

Как пояснила на своей странице в Facebook глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина, речь идет о предоставлении сотрудникам таможни банковских платежных документов, договора купли-продажи или копии таможенных деклараций страны отправления.

По ее словам, если владелец сумеет доказать заявленную стоимость авто, то сумма растаможки увеличена не будет. «В противном случае таможенные органы имеют право проверить достоверность заявленной стоимости авто. Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней его регистрации», — пояснила Южанина.

Она добавила, что если проверка покажет соответствие заявленной стоимости к среднему диапазону цен на рынке, то сумма растаможки не изменится. Но если указанная стоимость была намеренно занижена — таможенники имеют право установить ее на уровне не выше уровня нижней границы такого диапазона.

«В который раз обращаюсь к исполнителям норм закона №2611: все дополнительные требования, так же, как и завышенная стоимость брокерских услуг, будут означать невыполнение закона и саботаж, который должны расследовать антикоррупционные органы», — заключила глава налогового комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме «транзит» и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме «временного ввоза» с нарушением сроков — 207,4 тыс.





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