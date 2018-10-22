Расследователи показали шестерых «вагнеровцев», разоблаченных СБУ (ФОТО)

В распоряжение международного разведсообщества попали копии документов шестерых наемников ЧВК «Вагнер» из списка СБУ, воевавших в районе сирийского Дейр-эз-Зора

Они являются внештатными сотрудниками ГУ Генштаба ВС России (бывшее ГРУ), которые выполняли боевые задачи на украинском Донбассе, передает «ДС» со ссылкой на расследование InformNapalm.

Также получены сведения о награждении российскими государственными наградами тех из них, кто наиболее отличился в боях.

Шаповалов Виктор Викторович, 17.08.1985, адрес регистрации: Волгоградская область, н.п. Донской, ул. Центральная, д. 17 кв. 2, должность: механик-водитель танковой роты ЧВК «Вагнера», личный номер — М-0808, позывной — «Колпак». На территории Украины в составе ЧВК «Вагнера» участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). С конца 2015 года регулярно откомандировывался в Сирию.

Чупахин Роман Александрович, 16.02.1989, адрес регистрации: Ростовская область, слобода Верхнемакеевка, ул. Гагарина, д. 58, должность: такелажник роты материального обеспечения, личный номер — М-0721, позывной — «Чупа». На территории Украины в составе ЧВК «Вагнера» также участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). С конца 2015 года регулярно откомандировывался в Сирию.

Тишкович Павел Михайлович, 19.09.1981, адрес регистрации: Забайкальский край, г. Чита, мкр-н Девичья сопка, д.40, кв.13, должность: стрелок фильтрационного взвода, личный номер — М-0525, позывной — «Циклоп». В марте-апреле 2016 года находился в составе резервной роты ЧВК на территории Украины. А с 2017 года — откомандирован в Сирию. Ранее проходил службу в 24-й ОБрСпН ГРУ ГШ ВС РФ.

Светкин Егор Владимирович, 20.03.1986, адрес регистрации: Самарская область, село Хрящевка, ул. Полевая, д. 35, кв. 9, должность: механик-водитель 3-го танкового взвода танковой роты, личный номер — М-0823, позывной — «Буран». На территории Украины в составе ЧВК «Вагнера» участвовал в боевых действиях в районе н.п. Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). С конца 2015 года регулярно откомандировывался в Сирию.

Лузан Сергей Иванович, 11.07.1972, адрес регистрации: Краснодарский край, село Варнавинское, ул. Партизанская, д. 6Б, должность: водитель взвода подвоза боеприпасов артиллерийской батареи 2С1, личный номер — М-1694, позывной — «Сибиряк». В составе ЧВК «Вагнера» принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины вблизи Луганского аэропорта (июль-август 2014 года). После Украины принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Также о нем есть дополнительные сведения на странице команды Ihtamnet.m0209.

Лебедев Андрей Николаевич, 29.07.1974, адрес регистрации: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Рокоссовского, д.2 кв.63, должность: старший стрелок — зенитчик расчета ПЗРК, личный номер — М-1671, позывной — «Лебедь». Принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины вблизи Луганского аэропорта (за подозрениями СБУ, сбил украинский ИЛ-76) и населенных пунктов Дебальцево, Санжаровка и Уткино (январь-февраль 2015 года). В октябре 2014 года награжден государственной наградой РФ — медалью «За отвагу». В мае 2015 года награжден государственной наградой РФ — «Орденом мужества».

Однако, как отмечают журналисты, наиболее интересным является тот факт, что в апреле 2016 года Шаповалов и Светкин были представлены к награждению государственной наградой РФ — «Орденом мужества», а Лебедев — «Медалью Суворова», как «участники оперативно-разведывательных и специальных мероприятий в районе н.п. Пальмира», а в наградных листах в графе «должность», после самой должности в ЧВК «Вагнера», указано: «работа в интересах МО РФ». И если «Орденом мужества» награждаются как военные, так и гражданские лица, то «Медалью Суворова» награждаются только военнослужащие РФ.

В публикации также напоминают, что 3 сентября 2018 г. президент России Владимир Путин подписал Указ, который расширяет список сведений, составляющих государственную тайну. Отныне к государственной тайне относятся сведения о причастных к выполнению разведывательных задач сотрудниках, которые не входят в кадровый состав Министерства обороны, СВР и ФСБ.

«Опубликованная информация раскрывает данные лиц, которые в России составляют государственную тайну, и свидетельствует, что ЧВК «Вагнера» является лишь прикрытием для деятельности «внештатной» отдельной бригады ГРУ. Поэтому все преступления ее служащих являются военными преступлениями руководства Российской Федерации, а не частного лица или компании», — резюмируют авторы материала.

Напомним, 8 октября глава аппарата СБУ Игорь Гуськов сообщил, что в составе российской частной военной компании «Вагнера» 10% граждан Украины.





Источник