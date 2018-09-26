Рамин Гулузаде: «Электронная торговля в стране выходит на новый уровень»

Завершил свою работу первый Форум по электронной коммерции, проведенный в Баку по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий и при поддержке Европейского Союза и Конференции ООН по торговле и развитию.

В форуме приняли участие свыше 300 представителей международных организаций, государственных структур, общественных организаций, микро-, малые и средние предприниматели, местные и зарубежные стартаперы и инвесторы. Кроме того, в мероприятии участвовали профильные специалисты из более чем 20 стран, представители 10 международных организаций и более 60 платформ э-торговли и онлайн-оплаты.

В рамках форума были проведены различные сессии по 7 основным направлениям развития электронной торговли, определенным Конференцией ООН по торговле и развитию.

На сессиях выступили представители Европейского Союза, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Европейского банка реконструкции и развития, Международного торгового центра, Международного союза электросвязи, Всемирного почтового союза и других международных организаций, а также известные международные эксперты по развитию электронной торговли.

В рамках мероприятия была организована выставка, на которой местные и зарубежные магазины, занимающиеся э-торговлей, представили свои решения и продукцию.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, а также участники форума ознакомились с выставкой.

Выступивший затем на форуме Рамин Гулузаде выразил благодарность Европейскому Союзу и Конференции ООН по торговле и развитию за поддержку в организации мероприятия.

Министр отметил, что диверсификация экономики, развитие предпринимательства и ненефтяного сектора являются одними из приоритетных направлений экономической политики, осуществляемой в Азербайджанской Республике, и находятся в центре внимания руководства страны.

По его словам, в последние годы в Азербайджане предприняты серьезные шаги для развития электронной торговли, а Министерство транспорта, связи и высоких технологий играет важную роль в формировании цифровой экосистемы, обеспечивающей функционирование э-торговли.

«В настоящее время Азербайджан превращается в международный логистический центр. Уделяется большое внимание созданию инфраструктуры почтовых перевозок, отвечающей современным требованиям, для развития электронной торговли. Азербайджанская почта начала функционировать как международный транзитный почтовый центр. Согласно проекту, заказанная в Китае продукция электронной торговли завозится в Азербайджан посредством авиакомпании Silk Way, «Азерпочт» сортирует эти товары в транзитном центре и переправляет их примерно в 20 стран мира. Сфера гражданской авиации, играющей особую роль в быстрых доставках, также стремительно развивается в стране, адаптируется к современным условиям конкуренции», — сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время около 1180 филиалов и отделений «Азерпочт» оказывают финансовые услуги. Кроме того, участники электронной торговли могут воспользоваться услугами центров обслуживания «Шебеке», созданных министерством.

Р.Гулузаде также подчеркнул важность использования электронной подписи в операциях электронной торговли в стране. «В составе созданного министерством Национального центра сертификационных услуг организованы Центр электронного правительства и Центр органов власти. Центр электронного правительства для обеспечения связей с органами власти выдает сектору бизнеса и гражданам сертификаты усиленной электронной подписи».

Для повышения качества, расширения внедрения и инфраструктурных возможностей цифровой оплаты в стране министр пригласил соответствующие структуры, банковский сектор, операторов онлайн-оплаты воспользоваться услугами Дата-центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

«Согласно международным исследованиям, инновационное развитие цифровой экономики связано с применением облачных технологий во всех сферах. Поэтому защита личных данных пользователей в среде электронной торговли и обеспечение безопасности при операциях купли-продажи представляют особое значение. Служба электронной безопасности министерства принимает важные меры в этой области. Парк высоких технологий министерства оказывает поддержку реализации инициатив по э-торговле. Кроме того, Государственным фондом развития информационных технологий в подчинении министерства выдаются льготные кредиты и гранты на проекты э-торговли», — подчеркнул он.

Р.Гулузаде также отметил необходимость разработки Национальной стратегии, которая очертит определяющую линию предстоящих работ в области развития электронной торговли. Он подчеркнул значимость в этом контексте Бакинского форума по электронной коммерции.

Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатех Саян отметил важность развития «Интернета вещей», технологий 5G в расширении электронной торговли. Подчеркнув необходимость формирования стратегии электронной торговли по цифровым оплатам, он заявил, что в последнее время в Турции созданы глобальные платформы для развития э-торговли.

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов в свою очередь заявил, что правильное построение механизма образования внесет вклад в развитие электронной торговли. Он сообщил, что впервые в регионе Азербайджанский государственный экономический университет эмитирует виртуальные денежные единицы. В рамках форума первый образец денежной единицы Unicoin был представлен представителю Всемирной торговой организации для оценки.

Выступившие на форуме представители Всемирной торговой организации, Всемирного почтового союза рассказали о тенденциях на мировых рынках, стандартах, установленных для достижения положительных результатов в этом направлении. Они отметили, что в Азербайджане имеется вся необходимая инфраструктура для развития механизма электронной торговли.





Источник