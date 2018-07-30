Рабинович: Приняв в свои ряды Медведчука, мы «сделали» «Оппоблок» – за пять минут и без всяких фокусов!

Приход в команду «За життя» украинского политика Виктора Медведчука только усилит позиции партии, потому что он «самый сильный переговорщик с Российской Федерацией»

Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина».

«Медведчука так долго клеймили пропагандистские рупоры, на него списывали все, а его главный «грех» — кумовство с Путиным — упоминают каждый день… Но, тем не менее, при пророссийском Януковиче все нынешние «борцы» были в парламенте министрами, сотрудничали с властью, вели бизнесы, сидели «на потоках», а у Медведчука не было никакой должности, на него заводили уголовные дела. Чего же за него кум не вступался? Все не так однозначно, как у нас привыкли думать… Я убежден, что человек, который освободил 481 пленного, — достойнейшая фигура украинской политики. К нему во все времена бегали советоваться политики, а представители «Оппозиционного блока» хотели видеть его у себя в партии как «золотой ключик» в переговорном процессе с Россией. И мы, говоря от души, приняв его в свои ряды, «сделали» «Оппоблок»! Как там в популярном кино Мюллер Штирлицу говорил, — «за пять минут и без всяких фокусов!», примерно так», — констатировал политик.

Парламентарий напомнил, что во время презентации программы партии «За життя» телезрители сами выбрали лучших менеджеров в ключевых для страны отраслях, и теперь страну будут строить те, кто действительно знает, как сделать Украину успешной.

«У партии «За життя» высокий уровень доверия на юго-востоке Украины, неплохой рейтинг в центре и есть перспектива роста рейтинга на западе нашей страны. Любой хороший руководитель партии должен стремиться делать мудрые шаги, направленные на усиление партии. И я стараюсь так поступать, потому что от моих действий зависит судьба нашей организации, ее завтрашнее присутствие в парламенте. Чем больше людей мы проведем в парламент, тем мощней будет звучать наш голос! Если мы сможем доказать людям, что мы лучшие и возьмем большинство в Раде, мы сможем воплотить программу партии «За життя» в жизнь», — подчеркнул нардеп.

Лидер партии «За життя» отметил, что намерен сформировать команду профессионалов, которая после победы на выборах будет проводить политику, направленную на улучшение экономической жизни граждан и их платежеспособности.

«Я пришел в политику не делать «чего изволите», а пришел сделать жизнь людей лучше. Народ помог нам выбрать лучших менеджеров в ключевых отраслях — мы пригласили их в партию «За життя» и предложили вместе работать на страну. С нами будут работать лучшие специалисты, экономисты, юристы, которым мы доверим руководство в своих областях, и это только укрепит нашу команду», — подытожил Вадим Рабинович.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник