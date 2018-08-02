Рабинович: «За життя» предлагает строить независимую и внеблоковую Украину по типу Швейцарии, с приоритетом экономических свобод

Политик уверен, что достойным ответом на действия нынешнего руководства Украины будет построение украинского государства на швейцарский манер – нейтральной, внеблоковой, банковской страны с высокой платежеспособностью граждан

В Украине нужен референдум, для того чтобы определиться, какую страну строить. Учитывая географическое положение, партия «За життя» предлагает строить нейтральную, независимую, внеблоковую Украину по типу Швейцарии, с приоритетом экономических свобод и новых технологий. Такое заявление сделал народный депутат Украины и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne.

«Швейцария за счет географического положения и правильно выбранного курса стала самой процветающей страной в мире. У нас ситуация еще лучше, потому что Украина расположена между Востоком и Западом, у нас колоссальный транзитный потенциал, возможность хранить деньги и тех, и других», — подчеркнул он.

«В конце концов, такой земли, как у нас, нигде в мире нет! У нас внутри страны огромное богатство, а мы бегаем по миру с протянутой рукой, приводим к нам иностранных проходимцев и спиливаем собственный лес», — констатировал политик.

По словам лидера партии «За життя», правильной политикой было бы использовать такое экономическое преимущество, «но, к сожалению, мы пока этим не пользуемся».

«Более того, наша власть умудрилась сделать так, что знаменитый «Шелковый путь» обошел нашу страну. Наши псевдопатриоты обещали нам, что остановят «Северный поток – 2″, и, как результат, Германия уже начала строительство своей части магистрали. Мы упускаем все возможности! Власть сегодня теряет наше главное национальное достояние — газотранспортную систему, которая скоро никому не понадобится из-за альтернативных маршрутов поставки газа из России в Европу. Ее обслуживание сегодня обходится нам в 3 млрд, а это значит, что государство обязано зарабатывать на ГТС никак не меньшую этой сумму, чтобы не нести убытки! Сегодняшняя власть выходит скоро и на ее обслуживание не сможет заработать», — отметил народный депутат.

Политик уверен, что достойным ответом на действия нынешнего руководства Украины будет построение украинского государства на швейцарский манер – нейтральной, внеблоковой, банковской страны с высокой платежеспособностью граждан.

«Мы предлагаем строить страну по швейцарскому типу, потому что нам нужна нейтральная страна для прекращения войны, внеблоковая, для того чтобы мы не становились «яблоком раздора» на геополитической арене и потому что у нас есть шансы стать банковской страной для хранения западных и восточных капиталов. Я засыпаю и вижу такую Украину, потому что я знаю, что нам для построения такой страны нужна малость – выгнать горлопанов, экономических тупиц и навести порядок!» — резюмировал Вадим Рабинович.





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