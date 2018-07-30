Пьяный «евробляхер» разбил 7 машин возле ТРЦ в Киеве

В Киеве возле ТРЦ Dream Town в воскресенье, 29 июля, пьяный водитель Honda Accord на «евробляхах» устроил массовую аварию

Авария произошла на Оболонском проспекте, 5 около 22:20, сообщает «ДС» со ссылкой на Информатор.

По словам полицейских, водитель Honda Accord на еврономерах двигался по Оболонскому проспекту в сторону станции метро «Оболонь» и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Skoda Octavia. От удара Honda отбросило в едущий в соседней полосе Volkswagen Passat, после чего обе машины влетели на парковку ТРЦ Dream Town. Там они столкнулись с четырьмя припаркованными автомобилями.

Водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия, однако местные жители задержали его до приезда полиции. У мужчины при себе не было водительского удостоверения. Мужчина прошел тест на алкоголь, который показал 2,92 промилле.

Всего в аварии повреждения получили семь машин: Honda Accord, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и стоявшие на парковке Peugeot 605, Ford Focus, Chevrolet Aveo и Skoda Octavia. К счастью, никто из людей не пострадал.

Виновник ДТП уснул в машине патрульных полицейских. Когда его разбудили, он рассказал, что авария случилась из-за того, что он уходил от столкновения с детьми, которые перебегали дорогу. Однако очевидцы сообщили, что в момент аварии поблизости никаких детей не было.

На месте работали два экипажа патрульной полиции и «скорая». Все обстоятельства аварии определит следствие.

Как сообщала «ДС», в Киеве на «зебре» сбили молодую женщину, она скончалась в «скорой».

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