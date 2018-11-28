Путин назвал агрессию России на Азове «провокацией президента». Новости политики — Деловая столица

Президент России Владимир Путин объявил агрессию российских войск, обстрелявших украинские суда и взявших в плен моряков, «провокацией президента» в преддверии выборов в Украине

Владимир Путин объявил агрессию российских войск, обстрелявших украинские суда и взявших в плен моряков, «провокацией президента»

Такое заявление Путин сделал сегодня, выступая на инвестфоруме ВТБ Капитал «Россия зовет!», информирует «ДС» со ссылкой на «Интерфакс».

«Что касается инцидента на Черном море: это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов в Украине в марте следующего года», — сказал Путин.

«Небольшой инцидент в Черном море, и ввели военное положение. Ну явно это делается в преддверии президентских выборов. Абсолютно очевидный факт… Нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции», — твердит глава страны-агрессора.

Также Путин повторил стандартные тезисы российской пропаганды о «присоединении Крыма» и «гражданской войне» на Донбассе.

Напомним, 25 ноября вооруженные силы России обстреляли в три украинских корабля и захватили в плен 23 моряка.

26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в Азовском море поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

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