Путин и Эрдоган запустили »Турецкий поток» с намеком для Украины

Российский «Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» и запустил поставки газа по нему. Во время своей речи по поводу окончания этого этапа президент России Владимир Путин сделал непрозрачный намек Украине.

Как сообщает ТАСС, в церемонии принял участие также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Путин дал команду на завершение строительства «Турецкого потока», после чего глава «Газпрома» Алексей Миллер распорядился с судна Pioneering Spirit спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком. Таким образом был дан старт поставкам газа по первой нитке газопровода.

«Этот проект («Турецкий поток») не направлен против интересов кого бы то ни было, он носит исключительно созидательный характер. Это яркий пример умения защищать свои национальные интересы!» — заявил российский лидер. Таким образом он припомнил тот факт, что Киев критикует строительство другого российского газопровода «Северный поток-2», который должен поставлять голубое топливо в Европу в обход Украины.

Путин и Эрдоган

Как сообщал OBOZREVATEL,»Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

При этом США выступают против строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», позволяющих России поставлять газ в Европу в обход Украины.

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