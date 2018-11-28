Путин запустил маховик войны против Запада и его »прислужницы» Украины — американский политолог — OBOZREVATEL

Из-за российской агрессии против Украины в Азовском море США могут ввести новые санкции в отношении России. В частности, американский Госдеп выступает за закрытие строительства газопровода в обход Украины «Северный поток-2». Журналист и политолог Питер Залмаев объясняет OBOZREVATEL, чем для президента РФ Владимира Путина обернется очередная военная агрессия.

— Из-за агрессии России в Азовском море Трамп может отменить встречу с Путиным на G-20, на которую так надеялась российская сторона. Отважится?

— Трамп находится в сложной ситуации, поскольку Конгресс остается воинственно настроенным против Путина, и его очередная провокация против Украины в Азовском море явно не добавит любви к российскому президенту. Вдобавок к этому поговаривают, что спецпрокурор Мюллер со дня на день должен обнародовать результаты своего двухлетнего расследования «рашагейта» — о российском вмешательстве в американские выборы.

Смотрите видео по теме

Второй момент, в качестве необходимого для понимания ситуации, в которой оказался Трамп, — это ситуация с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Трамп отказался привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии, за что был подвернут шквалу критики. А тут очередная путинская провокация. Как бы он ни желал встретиться с Путиным на G-20, весь американский истеблишмент — Конгресс, think-tanks, и СМИ — настроен резко против этой встречи. Поэтому Трамп — под серьезным давлением относительно отмены встречи.

— Только у Трампа есть личная лояльная позиция по отношению к Путину и к России, которую он часто демонстрирует вопреки всем «против».

— Американский президент — малопредсказуемый. Если он что-то захочет сделать — ему вообще никто и ничто не помеха. Если при всех предыдущих президентах — и Обаме, и Буше — можно было бы что-то предсказывать, то сейчас мы в открытом море, и берега уже скрылись за горизонтом. Почему я привел пример саудовского журналиста? Это абсолютно вопиющий случай, когда американский президент в буквальном смысле закрыл глаза на улики против своего саудовского партнера. Я говорю про пленку записи убийства журналиста, которую он отказался даже слушать.

Точно так же и тут. Трамп таки осудил российскую сторону (заметьте, опять-таки: не Путина по имени!), хоть и в немного размытой форме. Мол, обе стороны хороши. При этом не упустил очередной возможности уколоть своих западных партнеров: дескать, и Германия должна быть по-настоящему возмущена и должна увеличить свои расходы на НАТО.

Скорее всего полномасштабной встречи между Путиным и Трампом 30 ноября не будет. Может быть неформальная встреча в кулуарах и обмен репликами, чтобы российские пропагандисты могли потом рассказать о том, что встреча таки состоялась и соответственно, осуждения никакого нет.

— США могут настаивать на том, чтобы Запад прекратил поддержку строительства «Северного потока-2»?

— Конечно, для Америки в экономическом плане это всегда была выгодная история. У Штатов есть свой газ, который они продают Европе и, разумеется, они не против увеличить поставки. Трамп часто критикует и обвиняет Германию в лицемерии, когда та, с одной стороны, критикует Путина и выдвигает санкции, а с другой — полным ходом продолжает строительство «Северного потока-2». Поэтому заявление Госдепа очень удобно ложится в русло риторики Трампа. И азовская провокация Путина только поможет американским газовым экспортерам.

— Есть мнение, что на территории Украины Путин пытается показать свою силу и военную мощь США. Но зачастую такие акции оборачиваются против него санкциями. Для чего тогда Путин этим занимается?

— Если говорить об азовском инциденте и вернуться к событиям 5-летней давности, начиная с аннексии Крыма, то мы видим связывающую все эти эскалации и провокации мотивацию. В обоих случаях у Путина серьезно проседал рейтинг. В первом случае мы имели дело с протестной волной Болотной, ну а сейчас россияне ропщут из-за злополучной пенсионной реформы. Поэтому Путин опять взялся за старое: запускает маховик войны и провоцирует эмоции, направив их в нужную сторону, подальше от себя.

Видимо, подошел критический момент для поднятия рейтинга.

Подобные провокации позволяют Путину выставить себя сильным лидером, который защищает отечество от очередных «пакостей Запада» и его “прислужницы Украины”. Но, как всегда, от подобных сиюминутных инъекций страдает экономика страны и соответственно простые россияне.

Читайте все «Новости России» на OBOZREVATEL.





Источник