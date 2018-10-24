«Прощай, оружие!», или Чем экономика России сильнее американской

В экономике у всех мировых игроков есть шанс упасть, но в том, как упадет Россия и как упадут США, есть огромная разница. Тогда любимому оружию американцев — доллару — можно будет сказать: «Прощай».

Россия стала вторым после Китая развивающимся рынком по устойчивости к внешним рискам, сообщает исследовательский институт IHS Markit. А вот агентство Moody’s утверждает, что банки РФ имеют самый слабый кредитный профиль среди стран БРИКС, самые токсичные активы и самую низкую средневзвешенную базовую оценку кредитоспособности (BCA) — на уровне «ba3».

«У России хватает внешней ликвидности, у нее завидный уровень покрытия импорта резервами, а также вполне подъемные условия обслуживания и выплаты внешних заимствований», — отмечает экономист IHS Markit Лилит Геворгян. Профицит текущего счета России останется на высоком уровне, чему будет способствовать увеличение экспорта углеводородов и замедление роста импорта.

А вот Moody’s, в свою очередь, сообщает, что российские банки имеют самый слабый кредитный профиль среди стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР). Кроме того, они имеют самую низкую средневзвешенную базовую оценку кредитоспособности (BCA) — на уровне «ba3». Эта оценка отражает относительно низкое качество активов, а также низкую ликвидность и прибыльность, отмечает агентство. Так, соотношение неработающих кредитов к общим кредитам в национальных банках РФ составляет 11,8 процента.

По утверждению обоих источников, ситуация для России может сильно ухудшиться с введением санкций США против нефтяного, энергетического и финансового секторов (госдолга).

Банкам РФ пока не требуется дополнительных регуляторных послаблений на случай усиления санкций США, таких как установление фиксированного или нерыночного валютного курса для расчета нормативов, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в сентябре сообщила, что регулятор проработал с каждым крупнейшим банком систему мер на случай санкций США.

Значит, опасность есть. Вопрос — может ли быть экономика устойчивой при слабой банковской системе? Вспомним, что финансовый кризис 2008 года начался с банкротства всего лишь одного американского банка Lehman Brothers, которому вкладчики перестали платить по ипотечным кредитам. Есть ли в российской финансовой системе подобные риски?

Как сказал «Правде.Ру» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, российская экономика «очень уязвима к падению мировых цен на нефть». Китайская — к «закрытию» американского фондового рынка, «которое ему светит через некоторое время», отметил эксперт в интервью «Правде.Ру». То есть у всех экономик есть уязвимые места, и всегда есть причины и есть факторы, которые могут вызвать серьезные проблемы, добавил Василий Колташов в беседе с корреспондентом «Правды.Ру».

По словам эксперта, преимущество российской экономики в том, что «у нас нет такого большого спекулятивного пузыря на фондовом рынке и настолько большого и больного банковского сектора, как в американской». «Если произойдет крах фондового рынка в США, то российская экономика от этого не рухнет. Она, конечно, переживет спад, будет падение рубля, будут серьезные неприятности в банковской системе, кредитах, продажах, но в ней продолжится дальнейшая трансформация, которая началась еще в 2014 году», — отметил экономист для «Правды.Ру».

То есть будет «движение к импортозамещению, расширению экспорта, развитию производства».

А если рухнет фондовый рынок США, «то они будут в значительной мере разрушены как финансовый центр и эти функции распределятся по многим центрам». Эксперт «Правды.Ру» предполагает, что в новой волне кризиса «эпицентром, скорее всего, будут США, а не Россия», и в этом смысле «есть серьезные основания говорить о том, что мы относительно устойчивы».

«В экономике устойчивость означает, что ты упадешь не так больно, как сосед. Один расшибается, а второй встает через некоторое время и бежит дальше. Встает и бежит дальше — это про российскую экономику и про китайскую тоже», — резюмировал Василий Колташов для «Правды.Ру».

Напомним, 10 октября американский фондовый рынок рухнул безо всяких видимых причин. Американский фондовый индекс S&P 500 упал на 3,3 процента, Dow Jones на 3,15 процента, а падение высокотехнологичного Nasdaq составило более четырех процентов. Специалисты отмечают, что многие акции выглядят перекупленными и коррекция на 20-30 процентов вполне уместна. Негатив в себе несут торговые войны, чреватые замедлением темпов роста американской экономики. ФРС проводит ужесточение монетарной политики, пытаясь убрать излишние деньги с рынка. Фондовый рынок реагирует игрой на понижение: акции крупнейших компаний сбрасываются по низким ценам. Это может разогнать падение.

Президент Дональд Трамп во вторник, 23 октября, заявил, что у США «столько денег, сколько нет больше ни у кого», и Вашингтон будет наращивать свой ядерный арсенал, «пока другие не придут в чувство». Денег-то много, но как бы срочно не пришлось направлять их не на ядерный потенциал, а на выкуп сбрасываемых Китаем американских гособлигаций.

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