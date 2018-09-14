«Процент нищих в Литве растет вместе с ростом экономики». Реакция на прогноз Минфина

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока, представляя макроэкономический прогноз на три года, заявил, что оплата труда в стране начнет расти быстрее цен, а в 2018 году в сфере инвестиций и заработной платы произошел экономический рост.

Прогноз в стиле оптимизм

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока спрогнозировал, что средняя зарплата в государстве будет расти быстрыми темпами, а рост цен останется последовательным.

«Прогнозы специалистов Минфина обычно отличаются точностью. Есть хорошая новость – экономика в этом году растет быстрее, чем прогнозировалось, растет внутренний спрос, быстрее растут зарплаты и инвестиции, растет уровень занятости. В этом году мы черпаем силу изнутри. Если посмотреть на то, что происходит в мире, то увидим, что на разных рынках будет проявляться неравномерность роста. Этот год особенный, поскольку увеличился внутренний спрос, быстро растут зарплаты, инфляция снижается. Как мы и прогнозировали. Если смотреть в будущее, то силы надо черпать изнутри, поскольку мировая экономика будет расти, но не так быстро, как нам хотелось бы», – сказал он.

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Вице-министр финансов Мигле Тускене считает, что работодателям в дальнейшем будет тяжело найти соискателей. «Традиционная часть строительства сокращается, все меньшую часть составляет в формировании общего капитала, а инвестиции в производство и инновации растут», – сказала Тускене.

Между тем Шапока отметил, что в 2008 году во время «экономического роста» средняя зарплата в Литве была 623 евро. На сегодняшний день предполагается, что в 2018 году средняя зарплата составит 915 евро «на бумаге», в 2019 году – 984 евро (по новой системе подсчета – 1268 евро), в 2020 году – 1047 евро (по-новому – 1350 евро), а в 2021 году — 1110 евро (по-новому – 1431 евро).

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«Зарплата растет быстрее всего за последние 10 лет. В первом полугодии рост составил 10%. В этом году рост зарплаты, по нашим прогнозам, будет 8,9%, в следующем — 7,5% и потом немного замедлится, но все равно останется высоким», – заявила Мигле Тускене.

В итоге Министерство финансов республики прогнозирует стремительный рост цен на фоне равномерного повышения стоимости товаров.

Реакция пользователей

Литовские пользователи Интернета отреагировали на столь оптимистичный прогноз крайне недоверчиво:

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«Прогнозы литовской власти постоянно сбываются с точностью наоборот».

«Однако, процент нищих в Литве растет вместе с ростом литовской экономики».

«Ой ли? Не говори «гоп», пока не перепрыгнул!».

«А что ждать нищим литовским пенсионерам? Или тем 650 000 жителям, что живут за чертой бедности? Господа правители! Что-то вы не то построили за 28 лет!».

«А почему ЕС не доплачивает пенсии до европейского уровня? На всякую всячину деньги дают, а пенсионерам нет».

«Не верьте, цены и зарплаты растут ПАРАЛЛЕЛЬНО, а не последовательно, причем цены растут с опережающим ростом».

«А я вот верю прогнозам власти Литвы! Зарплаты обязательно вырастут, для власти. Ну, а цены вырастут для людей».

«Конечно, рост зарплат увеличится, только не написали, что в сейме и министерствах. Судьям и прокурорам добавьте, бедные голодают, на икру не хватает».

«Ясное дело, дурят головы. Чтобы более точно определить, уменьшилась или увеличилась ваша пенсия, ее следует «привязать» к более стабильной величине, допустим, количеству буханок черного хлеба. Делите сумму своей пенсии на цену самого дешевого черного хлеба. Например, в 1980 году самая дешевая буханка черного хлеба стоила 11 копеек. Максимальная пенсия в те времена составляла 120 руб + 10%. (у шахтеров — 160 руб + 10%) Берем среднюю пенсию в 99 рублей, на нее можно было купить в то время 1 000 буханок. В 1993 году в Латвии для всех пенсия была единой, составляла 15 лат, а буханка дешевого черного хлеба стоила в пределах 30 сантимов. Делим 1 500 сантимов на 30 и получаем 50 буханок. Сравните цифру 1 000 и 50. Наблюдаете разницу? Вот таким образом по паритетной стоимости булки черного хлеба можно определить, реально ли повысилась оплата труда или нет. Все остальное — бла-бла-бла».

Добавим, согласно данным Департамента статистики Литвы, в стране за чертой бедности находятся 22,9% литовцев, то есть 650 тысяч человек. В 2016 году показатель был меньше – 21,9%.

В конце августа состоялось совещание так называемого Трехстороннего совета, на котором присутствовали представители правительства, бизнеса и профсоюзы. Решение о росте минимальной зарплаты с 1 января 2019 года и повышении необлагаемого налогом минимума принять члены совета не смогли. Профсоюзы настаивали на увеличении месячного дохода на 50 евро – до 450, а власть и бизнес выступали против – до 420 евро.





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