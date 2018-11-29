Протесты »евробляхеров»: в Украине подсчитали миллионные убытки — Обозреватель

Государственный бюджет ежедневно терял около 45 млн гривен из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен во время протестов владельцев евроавто.

Как сообщается на сайте ДФС, наибольшую сумму недополучили из Львовской таможни — около 30 млн гривен.

«Если, например, 20 ноября среднедневные отчисления от этих трех таможен составляли 189 млн гривен, то уже 27 ноября показатель составил 145 млн гривен», — сказано в сообщении пресс-службы.

RFI/RL

Отметим, «євробляхи» блокировали около 10 пунктов пропуска на государственной границе, что привело к пробкам и значительно усложнило пересечение. 28 ноября все пункты пропуска на участке западной границы Украины возобновили работу в штатном режиме.

Напомним, что 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы авто на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября новые правила ввоза авто на иностранных номерах вступили в силу.





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