Промышленные альпинисты изъяли пули в стенах гостиницы «Украина» в Киеве, — ГПУ

Промышленные альпинисты изъяли пули в стенах здания гостиницы «Украина» в Киеве. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Это услуги альпиниста. Было сделано с тем, чтобы найти пули в тех местах, где следователи не увидели, то есть дополнительное обследование всех домов на высоте, где мы даже не видели тех дыр, но должны были, так решили для себя, такую работу провести с тем, чтобы по возможности найти пули. И эта работа действительно на сегодняшний день дала свой результат, то есть изъяты пули, которые пригодны для исследования», — отметил он.

По его словам, пули, которые ранее изымались, были сплющены или имели только сердечник без оболочки.

«Соответственно, эта работа имела важный результат. И сейчас назначены экспертизы, которые, надеемся, нам дадут дополнительные доказательства в этом производстве», — подчеркнул Горбатюк.

В то же время на вопрос, каким образом проводился тендер и как избирался этот альпинист, он ответил, что это вопрос к хозяйственному управлению ГПУ.

«Единственное, как руководитель следственного подразделения, за ту работу, которую он провел, могу поблагодарить, потому что действительно качественная, опасная работа, которая дала результат», — сказал начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры.

Ранее Генпрокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве правоохранителей на Майдане с применением огнестрельного оружия.

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости 4 года назад, 18-20 февраля 2014 года, произошло одно из самых трагических событий в истории независимой Украины — жестокий расстрел участников Революции Достоинства.

Во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла.

104 героям Небесной сотни президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины, а трое иностранцев – гражданин Белоруссии Михаил Жизневский, Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

Напомним, памятный день установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 г. «в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 – февраль 2014)».

Отметим, «Небесная сотня» – принятое в Украине собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции Евромайдана (Революции Достоинства) в декабре 2013 года – феврале 2014 года.

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