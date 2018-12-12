»Приказываю прекратить!» Порошенко жестко разрешил скандал с пенсиями и «Укрпочтой» — Обозреватель

Президент Украины Петр Порошенко потребовал прекратить закрытие почтовых отделений в сельской местности и не увеличивать тарифы на доставку пенсий.

«Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличения тарифов на доставку пенсий. Это никак не должно отразиться на пенсионном обеспечении наиболее уязвимых слоев населения», – заявил Порошенко на встрече с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором «Укрпочты» Игорем Смелянским, передает «Интерфакс-Украина».

По словам главы государства, 500 млн гривен в государственном бюджете должны компенсировать убытки «Укрпочты» по доставке пенсий.

«Приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн гривен позволят вам обеспечить соответствующее повышение зарплаты и защитить почтальонов, особенно в селах», – подчеркнул Порошенко.

Президент также поручил Омеляну проконтролировать вопрос доставки пенсий, сохранения почтовых отделений и обеспечения зарплатами почтальонов. Кроме того, Порошенко попросил Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

«Я от своих требований не отступлюсь», – резюмировал украинский лидер.

Администрация президента

Закликав Міністра інфраструктури проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош. Я від своїх вимог не відступлюсь.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор «Укрпочты» заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.

Позже Порошенко предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы обеспечить «Укрпочте» компенсацию расходов на доставку пенсий.





Источник