«Приватбанк» заявил о проигрыше в Лондонском суде Коломойскому

Пресс-служба «Приватбанка» опубликовала заявление о том, что Высокий суд Лондона объявил неподсудным ему иск Приватбанка к экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову

В заявлении пресс-службы говорится, что сегодня состоялось слушание с участием судьи Фанкорта в Высоком суде Лондона, информирует «ДС».

«Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий — на сумму примерно от $329 млн до $1,2 млрд — он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров. Сейчас судебное решение не было официально вынесено, поскольку судья рассматривает вопрос о сумме достаточно обоснованной по делу банка, который был подан для рассмотрения в пятницу утром», — говорилось в заявлении.

В Приватбанке также заявили, что это судебное решение является только первым этапом процесса и банк намерен обжаловать его, и беспрекословно уверен, что в конечном итоге ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона.

В банке также подчеркнули. что судебный приказ о всемирном арест активов останется в силе в полном размере до рассмотрения в Апелляционном суде других вопросов банка по получению разрешения на обжалование по другим основаниям.

Напомним, детективное агентство Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находящихся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном арест активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 долларов. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех свои активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.

Ранее в СМИ появились сообщения, Игорь Коломойский выиграл дело Приватбанка. Однако источники, близкие к «Приватбанку», утверждали, что эти заявления не подтверждаются.

