Пресса Германии: Россия может «вцепиться зубами» в карающую руку США

Правительство Соединенных Штатов Америки считает введение санкций, агрессию и навязывание своей точки зрения лучшей дипломатией. В том же ключе Вашингтон старается действовать и в отношении строящегося газопровода «Северный поток-2», что призван соединить Российскую Федерацию и Германию.

Такими мыслями делится популярное немецкое издание «Süddeutsche Zeitung». Авторы материала, правда, считают, что такая политика действующего президента США Дональда Трампа не приведет ни к чему хорошему.

Дело в том, считают немецкие журналисты, что внешняя политика США на данный момент переживает серьезный регресс. Да, Вашингтон все еще по-прежнему стремится к мировой гегемонии, но у Дональда Трампа, считают авторы материала в «Süddeutsche Zeitung», нет ни обдуманного плана действий, ни стратегии. Американское правительство же в данной ситуации безвольно — им остается лишь только «прибираться» за своим президентом.

Нехватку же дипломатии и опыта действующий американский глава вдоволь компенсирует санкциями и громогласными заявлениями, представляя себя и свою страну «карающей рукой». Вот только Российская Федерация, утверждают в «Süddeutsche Zeitung», умеет кусаться. Тем более, что рука США для России, кормящей не является.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель постаралась объяснить странам Прибалтики, что «Северного потока-2» бояться не стоит — его нужно лишь приветствовать. Однако, Литва, Латвия и Эстония остались при своих прозападных, антироссийских взглядах.

Фото: www. nord-stream2.com

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