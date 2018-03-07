Премьер Украины поручил изучить возможность ареста активов «Газпрома» по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Глава правительства Украины Владимир Гройсман поручил министерству юстиции страны совместно с руководством «Нафтогаза» скоординировать действия для возможного ареста активов «Газпрома» по всему миру при невыполнении постановления Стокгольмского арбитража.

«Поручил минюсту скоординировать действия с руководством НАК «Нафтогаз» о возможном аресте активов «Газпрома» по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража», — написал глава кабмина на странице в Facebook.

По итогам арбитражных разбирательств между «Нафтогазом» и «Газпромом» (одно касалось контракта на поставку газа, а второе — контракта по транзиту газа от 2009 года), завершившихся 28 февраля 2018 года, суд обязал «Газпром» уплатить $2,56 млрд украинской стороне.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что российская сторона начала в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения этих контрактов. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, холдинг вынужден был немедленно ее начать, так как арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение.

Миллер подчеркнул, что решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам, при этом судьи аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. «Газпром» категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины, заявил Миллер.

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