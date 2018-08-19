«Прекратите бардак!» Ляшко выступил за повышение пенсий в Украине

В праздник Яблочного Спаса лидер Радикальной партии Олег Ляшко навестил ветеранов войны, проходящих лечение в центре медико-социальной реабилитации в селе Цибли Киевской области.

Их в медучреждении — 576 человек. Политик привез освященные яблоки, виноград и мед, а также пообещал выбить средства на ремонт 3-го корпуса, который ждут здесь более 5 лет.

«На реконструкцию госпиталя нужно 90 млн грн, но уже 5 лет государство на это не дает ни копейки. Мы будем добиваться, чтобы корпус был отремонтирован. Чтобы люди лечились, а врачи работали — в нормальных условиях. Спасибо коллективу за тяжелую работу, за большое сердце и душу. И хочу заверить, что буду добиваться пересчета зарплат медикам, чтобы они за свою важную работу получали не копеечные, а высокие зарплаты «, — отметил Ляшко.

В госпитале проходят реабилитацию и нынешние защитники Украины. С начала российской агрессии здесь пролечились более 5000 бойцов. Политик подчеркнул, что государство должно повернуться лицом как к тогдашним, так и к сегодняшним ветеранам войны.

«Кто не чтит ветеранов — не жалует себя и не имеет будущего! Мы вас ценим, уважаем и благодарим за вашу жизнь, за то, что защищали страну. И мой долг — чтобы государство помнило и уважало вас: ветеранов, защищавших страну во Вторую Мировую войну, и нынешних молодых ребят, которые сейчас защищают нашу страну на востоке. Всех нас ждет старость. Хочу, чтобы к старым людям все относились, как к родителям, с заботой и любовью», — рассказал ветеранам Ляшко.

Пересчет пенсий, возвращение льгот, увеличение финансирования программы бесплатных лекарств и восстановления государственного контроля за ценами — такие шаги, по мнению Олега Ляшко, должна как можно быстрее сделать власть.

«Мы хотим прекратить этот бардак с ценами на лекарства и продукты первой необходимости, который сейчас происходит в стране. Чтобы люди не отдавали все свои копеечные пенсии за пачку таблеток, вместо которых еще и мел продают. Кто продает вместо лекарств мел — надо сажать в тюрьму. Но главное — это повышение пенсий. Когда человек всю жизнь проработал и получает мизерную пенсию — это несправедливо. Минимальная трудовая пенсия должна быть хотя бы 3000 грн, а не 1,5 тысячи за 40-50 лет стажа, как сегодня», — убежден Ляшко.





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