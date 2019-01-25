«Президентом Украины должен стать Чубайс» — Сатановский — Телеканал Царьград

Фото: globallookpress.com

Политолог Евгений Сатановский, размышляя на тему, кто должен возглавить Незалежную, отметил, что «есть такие кадры». «Президентом Украины должен стать Чубайс», — уверенно заявил эксперт.

У себя на странице в Twitter телеведущий Владимир Соловьев под хэштегом #безсоловьева опубликовал видео, в котором политолог Евгений Сатановский размышляет на тему, кто должен возглавить Незалежную.

По словам Сатановского, нужно, чтобы «этот человек нашел общий язык с Америкой не за счет России», и отметил, что у нас в стране «есть такие кадры», но «их просто надо правильно расставлять».

«Президентом Украины должен стать Чубайс, — уверенно заявил эксперт. — Анатолий Борисович Чубайс».

При этом политолог полагает, что премьер-министром Украины в этом случае «вполне может быть Дмитрий Анатольевич Медведев».

«Поднимет ее экономику так же, как поднял нашу, российскую», — подчеркнул Сатановский.

По мнению эксперта, экономика Украины, у которой сейчас, как напомнил Сатановский, коллапс, «при президенте Чубайсе, у которого, как он сам говорит, много денег, который успешнейше провел приватизацию в нашей стране, у которого великолепные отношения с американцами и международными финансовыми организациями, наконец-то процветет».

Политолог считает, что раз уж Украина «как-то выживает при Порошенко, Тимошенко, Гройсмане», то и с тандемом Чубайс — Медведев «все будет хорошо».

Однако долго твит Соловьева с Сатановским не провисел. Вскоре он был удален со страницы.

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