Представляем участников проекта «Кандидат»: Николай Ищенко

Николай Ищенко

27 лет;

частный предприниматель, собственник онлайн-бизнеса;

по образованию – юрист;

не женат, детей нет.

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Когда Николай Ищенко был ребенком, его семья жила очень бедно. «Я вырос в маленьком поселке Васильевка. Мы жили очень бедно, не было даже чего поесть. Я уже тогда понял, что так жить не хочу. Надо трудиться и добиваться успеха», — вспоминает он.

Николай в итоге выучился на юриста, поступил в аспирантуру кафедры уголовного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, основал свой бизнес.

Возможно, я не особо разбираюсь в том, как делаются сайты, как создается контент. Но у меня есть команда около 30 человек. Я нанял ребят, которые разбираются в этом, организовал их правильно, и они генерируют для меня денежку», — говорит Николай.

Его бизнес – это электронная коммерция. «У меня аудитория более миллиона человек, из разных стран. Я смог создать такой бизнес, о котором я мечтал», — признается он, добавляя, что в качестве хобби преподает в своем университете.

«Я решил идти в политику сейчас, чтобы помогать таким же ребятам, как я, горячим, амбициозным, поднимать экономику нашей страны. Я понимаю мелких и средних предпринимателей, какие у них проблемы. Я могу им помочь. Мне надоело, что кто-то за нас принимает решения – как нам жить, сколько нам зарабатывать. Я хочу сам принимать эти решения, для народа», — резюмирует Николай.

Наблюдать за превращением Николая Ищенко в политика можно по воскресеньям на телеканале «112 Украина». Ближайший выпуск смотрите 2 сентября в 21:00.

«Кандидат» — это социально-политическое реалити-шоу, в котором герои будут доказывать, что достойны сесть в депутатское кресло, и в рамках проекта пройдут уникальный тренинговый марафон. А победитель получит место в проходной части списка партии «За життя» на следующих выборах в Верховную Раду, а также годовое обучение в Стэнфордском университете. Ведущие реалити-шоу — Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Анна Степанец.





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