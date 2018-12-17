Предсказания Ванги: Марсиане атакуют землян — цивилизация погибнет — РИА «VistaNews»

Ванга умерла в 1996 году в возрасте 86 лет, но ее пророчествами живо интересуются до сих пор – ведь многие из них сбываются.

Мы писали ранее здесь и здесь о прогнозах слепой провидицы на 2019 год, где она предсказала падение европейской экономики, загадочную болезнь Трампа, покушение на Путина и падение метеорита в России. Также говорили о ее предсказании конца света, путешествий во времени и других.

Добавим еще некоторые важные прогнозы «балканского Нострадамуса».

Ледяные шапки растают

По ее предсказанию, с 2033 по 2045 год полярные ледяные шапки полностью растают, что приведет к повышению уровня океана. Тем временем мусульмане будут править Европой, и мировая экономика будет процветать.

Клонирование позволит избегать большинства болезней

Развитие технологий клонирования позволит врачам вылечить любое заболевание, поскольку тело просто и легко может заменяться.

США начнут атаку на мусульманский Рим с помощью климатического оружия «мгновенного замораживания».

Союз красных и зеленых

Между 2072 и 2086 годами бесклассовое коммунистическое общество будет процветать рука об руку с недавно восстановленной природой.

Марсиане атакуют землян!

Это событие произойдет, по предсказанию Ванги, с 2170 по 2256 год. Колония землян на Марсе, которая станет мощной ядерной державой, потребует независимости от Земли, что может привести к военным столкновениям «марсиан» и «землян». Также в это время предсказано создание подводного города и открытие чего-то «ужасного» во время поисков инопланетной жизни.

Путешествия во времени

В промежуток времени между 2262 и 2304 годами человечество совершит путешествие во времени. Тем временем французские партизаны будут воевать с мусульманскими властями во Франции.

«Тайны Луны» будут раскрыты. Что это означает, неизвестно.

Конец Земли

С 2341 года серия природных и техногенных катастроф сделает нашу родную планету практически необитаемой. Человечество массово сбежит в другую солнечную систему, но ресурсов будет мало, и в результате будут вестись войны.

Восстановление цивилизации — с 3815 до 3878

Цивилизация на Земле была разрушена, и люди в это время живут как звери, пока не поднимется новая религия, которая выведет их из тьмы.

Зеленый рай: Нибиру могла стать причиной обильного дождя в пустыне Саудовской Аравии

Обычно в этом регион всегда было пустынно и засушливо. В этот раз случилось нечто необъяснимое.

Бессмертные инопланетные гибриды

С 4302 по 4674 годы понятия зла и ненависти будут уничтожены, люди станут бессмертными и ассимилируются с инопланетянами.

340 миллиардов людей, разбросанных по всей Вселенной, смогут говорить с Богом.

Конец всего

В 5079 году мир закончится. Каким образом это произойдет, провидица не намекнула.





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