Правоохранители задержали «борца» за «свободный Донбасс» (ФОТО)

Прокуратура автономной республики Крым совместно с работниками Службы безопасности задержали агитатора, который призывал изменить границы Украины

Мужчину задержали в рамках уголовного производства по фактам развязывания Россией агрессивной войны в информационной сфере Украины. Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Отметим, ранее ему уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ст. 110 ч. 2 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, путем создания и размещения в сети Интернет ряда видеосюжетов с призывами об изменении границ территории и государственной границы Украины).

Правоохранители обыскали место жительства агитатора. В доме силовики изъяли предметы и документы, свидетельствующие о совершении им «преступной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины».

В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

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