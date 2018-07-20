Появились ситилайты о «триумфальном возвращении» Суркиса в политику

В Днепре, Запорожье и Одессе появились ситилайты о «триумфальном возвращении» Григория Суркиса в политику

Соответствующие фото обнародовал в Facebook блогер Ярослав Матюшин, передает «ДС».

«На прошлой неделе ваш покорный слуга пересёк страну из центра на самый восток и обратно. Что я вам могу сказать? Количество предвыборной наружной рекламы уверенно теснит коммерческую. Лидируют, безусловно, ЮВТ и Тарута, но есть и «дебютанты», — написал он.

На обнародованных им снимках — портрет Суркиса на ситилайтах и текст «Григорий Суркис. Триумфальное возвращение в политику». Примечательно, что в верхнем левом углу красуется логотип «Украинского выбора» Виктора Медведчука.

У Суркиса эту информацию никак не комментируют. На сайте «Украинского выбора» также отсутствует новость о «возвращении» Суркиса в политику.

Отметим, что в свое время Григорий Суркис был членом возглавляемой Медведчуком партии СДПУ(о).

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