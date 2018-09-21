«Почта России» откроет в Новосибирске логистический центр за 5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 21 сен – РИА Новости. «Почта России» в конце 2019 года планирует запустить в Новосибирске современный почтово-логистический центр стоимостью около 4-5 миллиардов рублей, это будет первый проект в рамках совместного предприятия в сфере логистики с ВТБ, сообщил гендиректор компании Николай Подгузов.

«Почта России» и ВТБ построят 38 логистических центров за 20 млрд рублей»Логистический почтовый центр самого современного уровня. Мы планируем его как первый объект в рамках нашего совместного предприятия с ВТБ по созданию обновленной логистической инфраструктуры России. Мы на Восточном экономическом форуме закрыли сделку по созданию этого СП», — сказал он в пятницу в Новосибирске на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Подгузов сообщил, что в первом квартале 2019 года будут начаты работы по сооружению в районе аэропорта «Толмачево» этого логистического центра площадью около 50 тысяч квадратных метров. «Уже в конце 2019 года мы ожидаем технический пуск», — отметил он.

Гендиректор «Почты России» отметил, что строительство центра в Новосибирске обусловлено тем, что город является крупным центром, где перераспределяются большие потоки посылок, которые ежегодно нарастают в связи с тем, что электронная коммерция набирает обороты.

«Инвестиции составят порядка 4-5 миллиардов рублей. Хотел попросить вас помочь реализовать этот проект», — сказал Подгузов Травникову.

В свою очередь, глава региона заверил, что власти области намерены оказать всевозможную помощь для успешной реализации проекта, отметив, что Новосибирская область включает этот проект в общую концепцию развития новосибирского транспортного узла.





Источник