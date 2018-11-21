Потерял последний шанс: «Газпром» не смог избежать штрафа в Украине

Верховный суд Украины не удовлетворил жалобу российского государственного монополиста «Газпром» на взыскание Антимонопольным комитетом 172 млрд грн штрафа и пени.

Об этом говорится в решении суда. В документе отмечается, что судебные акты предыдущих инстанций были приняты с соблюдением норм материального и процессуального права.

Согласно решению Верховного суда Украины, постановления Хозсуда Киева от 19 июня и Киевского апелляционного хозсуда от 30 августа «являются окончательными и обжалованию не подлежат». Они вступают в законную силу с момента принятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозсуд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с «Газпрома» штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неуплату.

В октябре 2018 года «Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины.





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