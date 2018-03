«Послепраздничный» курс доллара удивит украинцев

Есть шансы, что гривна укрепится

В ближайшее время нас ждет укрепление гривны.

Об этом рассказал экономист Андрей Шевчишин, сообщает PolitekA.

«Повышение учетной ставки до 17% будет поддерживать гривню. Позитивным фактором выступит приток валюты под участие в приватизации и победа НАК «Нафтогаз» в Стокгольмском арбитражном суде, по которой «Газпром» обязан выплатить Украине $2,56 млрд. Поступление этих средств даже может снять на время необходимость кредита МВФ», – сказал он.

В марте сдержать курс доллара поможет повышение ставки ФРС США (аналог Национального банка Украины) более чем на 0,25%.

Экономист Юрий Гриненко считает так же.

«Думаю, со вторника нацвалюта вполне может укрепиться и к 25,80 грн./$, а может и глубже. Особенно, если Минфин будет размещать ОВГЗ на крупную сумму, что даст двойной эффект вместе с продажами экспортеров. Со временем межбанк может выйти и на 25,50 грн./$. Но вот здесь пока сложно говорить о конкретных датах», – заявил эксперт.

Напомним, доллар продолжает снижаться в цене в отношении гривны. Март начался с падения курса доллара. По итогам торгов его курс на межбанке потерял 19 копеек, и закрепился в рамках 26,43-26,46 грн./$.

Как сообщал ранее портал «Знай.ua», курс криптовалюты Bitcoin на американской бирже Poloniex по сравнению с пятницей (8670.00 BTС/USD) вырос на 7.62%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 41 353 619 долларов на 4582 биткоина. Об этом сообщает news.eizvestia.com.

Также портал сообщал о том, что в последние несколько дней самую популярную криптовалюту в мире — Биткоин лихорадит. Уже несколько дней курс Биткоина идет на снижение. Сейчас он опустился ниже десяти тысяч долларов за одну монету.

Падение началось в среду. Если 7 марта курс Биткоина к доллару остановился на отметке в 10 550.00, то уже ранним утром 8 марта курс снизился на несколько процентов и составил на бирже Poloniex 9889.85, а на Bitfinex — 9884.40.

