Портнов угрожает журналистам «ДС» «скорым жестким сексом»

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича угрожает журналистам «ДС» извращенной расправой за новость о нем

Таким образом Портнов отреагировал на новость «ДС» об угрозах депутатам которые инициируют введение санкций в отношении телеканалов Портнова и Виктора Медведчука.

В частности,в комментарии под постом депутата ВР Мустафы Найема в Facebook, где тот называет Портнова и Медведчука кураторами телеканалов «112» и NewsOne, о санкциях в отношении которых приняла постановление Верховная Рада, Портнов написал: «Сразу предупреждаю, в этот раз всех инициаторов и подписантов лишу всего имущества и оставлю с голой задницей до конца дней». На что Найем ответил: «Будем только рады любой форме популяризации наших идей и предложений на телеканале NewsOne».





На новость «ДС» об этом Портнов разместил отдельный пост следующего содержания: «Принадлежащая Блоку Порошенко газета сообщила, что я угрожаю депутатам, если они инициируют санкции против Медведчука. Черти тупые, не имеет значения, не умеете вы читать или специально косите под полудурков, чтобы признать потом себя недееспособными, но до жёсткого секса над вами осталось не так много времени. Вам нужно очень быстро поджать свой задроченный хвост и надеяться, что у меня будет хорошее настроение. Вас спасёт только если я буду сильно занят или случайно о вас забуду».

Примечательно, что пост Портнова лайкнул экс-регионал Михаил Добкин, который, напомним, в прошлом году также грозил нашей редакции скорой расправой, обзывая журналистов «неисправимыми дебилами».

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