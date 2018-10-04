Портнов угрожает журналистам «ДС» «жестким сексом»

Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича угрожает журналистам «ДС» извращенной расправой за новость о нем

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ДС.

Таким образом Портнов отреагировал на новость «ДС» об угрозах депутатам, которые инициируют введение санкций в отношении телеканалов Портнова и Виктора Медведчука.

В частности, в комментарии под публикацией депутата ВР Мустафы Найема в сети Facebook, где тот называет Портнова и Медведчука кураторами телеканалов «112» и «NewsOne», о санкциях в отношении которых Верховная Рада приняла постановление, Портнов написал: «Сразу предупреждаю, в этот раз всех инициаторов и подписантов лишу всего имущества и оставлю с голой жопой до конца дней».

На что Найем ответил: «Будем только рады любой форме популяризации наших идей и предложений на телеканале «NewsOne».

О новости «ДС» об этом Портнов разместил отдельное сообщение следующего содержания: «Газета, которая принадлежит Блоку Порошенко, сообщила, что я угрожаю депутатам, если они инициируют санкции против Медведчука. Черти тупые, не имеет значения, не умеете ли вы читать или специально косите под придурков, чтобы потом признать себя недееспособными, но до жесткого секса с вами осталось не так много времени. Вам стоит очень быстро поджать свой задроченный хвост и надеяться, что у меня будет хорошее настроение. Вас спасет только что я буду сильно занят или случайно о вас забуду».

Примечательно, что публикацию Портнова лайкнул экс-регионал Михаил Добкин.

Напомним, 4 октября руководитель телеканала «NewsOne» Андрей Портнов назвал решение парламента относительно санкций в отношении телеканалов ничтожным и примитивным.

29 августа экс-заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов заявил, что взял в управление телеканал «NewsOne» на 3 года.

27 августа в Вене он подписал соответствующее соглашение.





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