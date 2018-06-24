Порт «Южный» получил нового руководителя (ФОТО)

Руководителем ГП «Морской торговый порт «Южный» назначен Анатолий Яблунивский

Depo.Власть

Вчера 23:59

ФОТО: depo.ua

Соответствующий приказ подписал Государственный секретарь МИУ Анатолий Галущак, информирует Depo.ua со ссылкой на пресс-службу порта.

Отмечается, что у Яблунивского 17-летний опыт работы в морской отрасли.

Ранее он возглавлял администрацию Херсонского морского порта, работал заместителем начальника порта по эксплуатации в ГП «Измаильский морской торговый порт» и исполняющим обязанности заместителя директора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности в ГП «Черноморский торговый порт», руководителем по эксплуатации СК «Авлита».

С 2001 по 2011 гг. занимал должности заместителя и начальника погрузочно-разгрузочного района №2 ГП «МТП «Южный».

Напомним, Анатолий Яблунивский сменил на посту Виталия Жуковского, который исполнял обязанности директора порта «Южный» с декабря 2016 года.





Источник