Порошенко сделал патриарху Варфоломею «исторический подарок»

Президент Петр Порошенко подарил Вселенскому патриарху Варфоломею фото «Первоиерарх …»

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Передал Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея подарок из Украины. Вчера это историческое фото Марине вручили на выставке газеты «День», — написал Порошенко.

Как рассказали в «Дне», решение подарить Варфоломею портрет было принято накануне во время визита первой леди Марины Порошенко на фотовыставку. У знаковой работы Андрея Нестеренко «Первоиерарх …» супруга президента заметила, что как раз сегодня Петр Порошенко отбывает с визитом в Турции. На что получила предложение от главного редактора «Дня» Ларисы Ившиной передать Президенту эту фотоработу для подарка главе Константинопольского патриархата.

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