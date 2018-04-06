Порошенко призвал французских депутатов совместно противодействовать строительству «Северного потока-2»

Стороны также обсудили ход реализации реформ в Украине

Президент Украины Петр Порошенко призвал французских депутатов совместно противодействовать строительству «Северного потока-2». Об этом он сказал во время встречи с делегацией французских парламентариев во главе с председателем группы дружбы «Франция-Украина» в Национальном собрании Франции Валерией Фор-Мунтян, передает пресс-служба украинского президента.

«Президент призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с оккупационными властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы активизации экономического сотрудничества и ход реализации реформ в Украине. Были обсуждены также вопросы украинского-французского сотрудничества по линии ЕС и НАТО.

Порошенко также положительно отметил посещение Донбасса делегацией Национального собрания парламента Франции и поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км, который является расширением «Северного потока». Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу.

Ранее сообщалось, что согласие на строительство газопровода «Северный поток-2» уже дали Германия и Финляндия.





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