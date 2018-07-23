Порошенко пообещал ВСУ новые огнеметы для уничтожения боевиков «ЛДНР»

В ближайшее время реактивные пехотные огнеметы РПО-16 будут поставлены в украинскую армию
Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС».
«В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16 — высокомощного оружия, которое «Укроборонпром» производит для ВСУ. Уже в ближайшее время огнемет будет поставлен в армию, что значительно усилит военную мощь наших подразделений», — подчеркнул Порошенко.
Как сообщала «ДС», Украина намерена вернуть на вооружение зенитно-ракетные комплексы, которые ранее были выведены на хранение.
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