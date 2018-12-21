Порошенко поздравил «Мрию» с юбилеем, а ему напомнили, чья она — Деловая столица

Президент Петр Порошенко поздравил с 30-летним юбилеем один из самых больших самолетов в мире — Ан-225 Мрия»

Глава государства напомнил, что «Мрия» — «обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности», передает «ДС».

«В общем 240 мировых авиарекордов — все это наша легендарная и уникальная «Мрия». Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя «Казак». Сегодня наша «Мрия» празднует 30-летний юбилей!» — говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице Порошенко в Facebook.

В то же время в комментариях президенту напомнили, что самолет-гигант был построен во времена СССР, призвав не хвастаться чужими заслугами.

Кроме того, пользователи поинтересовались, сколько самолетов построило ГП «Антонов» за время президентства Порошенко.

Напомним, 10 сентября украинский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд, долетев из Гостомеля под Киевом на тихоокеанское побережье США.

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