Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже» Украины и Европы

Сегодня в 17:44, просмотров: 360

Глава Незалежной Пётр Порошенко на переговорах с руководителем военного ведомства Швеции Петером Хультквистом в понедельник, 5 марта, заявил, что официальный Киев рассчитывает на то, что северные страны Европы не позволят России «шантажировать» Европейский союз и Украину.

«Я очень надеюсь, что страны северной Европы — Швеция, Финляндия, Дания — сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать России использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины», — заявил глава украинского государства.

При этом украинский лидер также добавил, что «угрозы» российского газового гиганта «Газпрома» о прекращении поставок «голубого топлива» на Украину предоставляют дополнительные основания для того, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект строительства газопровода «Северный поток — 2».





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