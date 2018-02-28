Порошенко не устраивают «медленные» темпы восстановления экономики Украины

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Ситуация на Украине. Февраль 2018 (479)

16:2128.02.2018

(обновлено: 16:37 28.02.2018)

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КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство украинцев пока не ощутили позитивного эффекта реформ в стране, восстановление уровня жизни идет слишком медленно, что его не устраивает.

«Где деньги, Зин?..» США заглянули в украинский карман»Большинство украинцев, к сожалению, пока не ощущают позитивного эффекта от реформ, потому что жизнь украинцев значительно не улучшилась. Уровень жизни, подкошенной войной и экономической агрессией страны, только начинает восстанавливаться и темпы очень медленные и меня как президента не устраивают», — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду.

При этом он заявил, что изменения «заметили и оценили в мире».

Порошенко добавил, что считает недостаточным достигнутый в 2017 году показатель роста ВВП на уровне 2%. Однако, по словам президента, «это лучше, чем минус 15%» по итогам 2014-2015 годов.





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