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Порошенко назвал «делом времени» прогнать российские банки с Украины

Экономика Украины01 Мар 2018
Порошенко назвал «делом времени» прогнать российские банки с Украины
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Сегодня в 19:20, просмотров: 1051

Глава Незалежной Пётр Порошенко назвал «делом времени» прогнать попавшие под санкции кредитные учреждения России с Украины.

«Они, эти банки, в настоящее время сворачивают свой бизнес на Украине, параллельно ведут поиск покупателей, поэтому их выход с местного рынка является только вопросом времени», — заявил глава украинского государства.

Украинский лидер также признал, что эта непростая, но крайне важная процедура ухода российских банков должна предоставить возможность обеспечить стабильность функционирования украинской банковской системы и ни в коем случае не навредить экономике страны.



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